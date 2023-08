NBA: le français Tony Parker va entrer au Hall of Fame

L’ancien basketteur français Tony Parker sera intronisé au Hall of Fame NBA, récompense réservée aux plus grands joueurs de l’Histoire de la Ligue, le 12 août prochain. Une distinction qui emplit l’ancien meneur des San Antonio Spurs d’une grande joie.

Dans neuf jours, soit le 12 août prochain, nous assisterons à un moment historique alors que Tony Parker, le meneur de jeu qui a remporté à quatre reprises le championnat avec l’équipe de San Antonio, sera intronisé au sein du prestigieux Hall of Fame de la ligue nord-américaine de basketball. La cérémonie se tiendra sur la scène de Springfield, dans le Massachusetts, et sera marquée par la présence de ses anciens coéquipiers, Tim Duncan et Manu Ginobili. Ces deux derniers, déjà admis dans ce cercle très restreint en 2021 et 2022 respectivement, auront l’honneur de le présenter.

Tony Parker marquera ainsi l’histoire en devenant le tout premier joueur français à recevoir une telle distinction. Lors d’une conférence de presse virtuelle tenue jeudi et réunissant de nombreux médias, Parker a exprimé sa fierté à l’idée de rejoindre ce panthéon du basketball. Il a même comparé cette reconnaissance à une victoire au Ballon d’Or pour un joueur de football.

“Mais même dans mes rêves les plus fous, jamais je n’aurais imaginé rentrer au Hall of Fame. A l’époque, c’était impossible, aucun Européen n’avait réussi en NBA. Alors qu’aujourd’hui, être drafté c’est presque devenu normal. Je rêvais d’être le premier meneur européen à réussir en NBA, mais de là à gagner quatre titres, être le premier européen à devenir MVP des finales et maintenant au Hall of Fame, c’est juste fou. Même moi, j’ai du mal à réaliser. Quand j’ai reçu le coup de fil… Tu sais que ça va arriver mais tant que je ne serai pas dans le musée, à Springfield… C’est là que je vais vraiment réaliser et ressentir une pression de fou. Il faudra faire le discours, parler. Je pense que là, je m’en rendrai compte.« , a-t-il déclaré, relayé par RMC Sport.

Il est également très fier de porter encore plus haut le sport français en général et le Basket français en particulier. “C’est un truc de malade. J’ai toujours pris très au sérieux le rôle d’ambassadeur du basket français, du sport français. Montrer aux Américains qu’on savait jouer au basket en France a toujours été une motivation. Être le premier Français champion NBA, All-Star, c’est dans cette continuité. Faire ça avec Dirk et Pau c’est spécial. Je suis allé à la cérémonie de retrait de maillot de Dirk. Pau, je jouais avec lui aux Spurs, je le connais depuis que j’ai 14 ans…

C’est tellement cool. Je me rappelle qu’à l’époque, les Américains disaient que c’était impossible de voir un Européen en tant que « franchise-player ». Et on est un peu les premiers à faire ça. Et quand je vois que les franchises aujourd’hui n’hésitent pas à avoir Jokic, Antetokounmpo ou Doncic être « franchise-players »… On a fait une longue route avec Dirk et Pau. C’est vraiment un honneur.”, ajoute-t-il.

