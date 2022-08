NBA: Kevin Durant va finalement rester à Brooklyn

Dans un communiqué publié ce mardi, les Brooklyn Nets ont annoncé que leur superstar Kevin Durant allait finalement rester, alors que ce dernier avait demandé à quitter la franchise New-Yorkaise il y a quelques mois.

Le 30 juin dernier, Kevin Durant faisait part de ses envies de quitter les Brooklyn Nets, provoquant une véritable secousse dans le monde de la NBA (championnat américain de basketball). Mais environ deux mois plus tard, la superstar a changé d’avis et va rester au sein de sa franchise actuelle. C’est en tout cas ce qu’annonce le communiqué publié par les Nets ce mardi via les réseaux sociaux.

“Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn”, explique le manager général des Nets, Sean Marks, dans le communiqué.

Kevin Durant est une superstar de la NBA, deux fois champion (2017 et 2018) avec les Golden State Warriors. La saison passée, KD a connu une élimination précoce au premier tour des playoffs contre les Boston Celtics (quatre victoires à zéro) avec les Nets. Ajouté à cela l’éclatement du Big Three formé avec Harden (parti aux Sixers en milieu de saison dernière) et Irving, KD ne sentait alors pas les Nets capables d’aller jusqu’au titre NBA et semblait décidé à quitter la franchise New-Yorkaise. Finalement, la direction de Brooklyn aura trouvé les mots pour le convaincre de rester.