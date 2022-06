NBA : Golden State sacré champion pour la 7è fois de son histoire

Vainqueur du match 6 de la finale contre les Boston Celtics (90-103), dans la nuit de jeudi à vendredi, Golden State décroche à nouveau le titre de champion en NBA. C’est le 7è sacre de la franchise californienne dans le championnat américain.

C’est fait. Stephen Curry et les Golden State sont à nouveau champions de la NBA. Les Warriors sont venus à bout des Celtics dans le match 6 de la finale (90-103) pour s’offrir le 7è sacre de leur histoire dans le championnat de basket le plus relevé au monde. Par ailleurs, c’est le 4e titre de champion des coéquipiers de Klay Thompson en six finales disputées ces huit dernières saisons, tout simplement magistrale.

Auteur des performances extraordinaires lors de ces rencontres de la finale, avec notamment 34 points inscrits lors de ce match 6, Stephen Curry a été logiquement élu MVP des finales, pour la première fois de sa carrière. « On l’a fait ! On l’a fait « , a crié le spécialiste des trois points au coup de sifflet finale de la rencontre, incapable de retenir son émotion sur le parquet mythique du Garden.

Un retour au sommet de la NBA inattendu, pour Curry et les siens il y a huit mois, quand débutait le championnat. Car les Warriors sortaient de deux années noires, plombées par le départ de Kevin Durant, les nombreuses blessures, dont celles, graves, qui ont foudroyé Klay Thompson, victime de rupture à un ligament croisé et au tendon d’Achille droit. Mais grâce à leur entraîneur Steve kerr, leur meneur Steph Curry, et leur défense de fer, les Warriors ont réussi ce que personne ne croyait possible.