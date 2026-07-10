Nawell Madani, à la sortie de son nouveau film sur Netflix, révèle avoir dormi dans sa voiture

Nawell Madani , en pleine promotion de son nouveau film ajouté au catalogue Netflix le 8 juillet 2026, revient sur un parcours personnel marqué par la précarité et un long combat pour la maternité, au cours d’entretiens récents où elle multiplie les confidences publiques.

L’humoriste, réalisatrice et actrice a été l’invitée du podcast On Time animé par Marco Thiollier le 9 juillet 2026, où elle a raconté des épisodes de sa vie avant la notoriété, notamment une période où elle vivait dans sa voiture et enchaînait les castings après avoir quitté Bruxelles pour Paris afin de se consacrer à la danse et à la chorégraphie.

Parallèlement à la promotion de Jusqu’au bout, Nawell Madani évoque également son chemin vers la maternité, qu’elle décrit comme un « combat » long et éprouvant, marqué par de multiples tentatives et des effets secondaires physiques et psychologiques.

De la précarité aux tabous de la procréation assistée

Lors de son intervention, l’artiste a détaillé la période où elle n’avait « pas encore de chez [elle] » et « vivait dans [sa] voiture », vivant au jour le jour entre castings et répétitions avant que sa carrière ne prenne de l’ampleur. Ce témoignage replace la carrière publique de Nawell Madani dans le contexte de difficultés personnelles longtemps tues.

Sur le plateau de l’émission C à vous, l’actrice a fait part d’un récit intime concernant ses tentatives pour devenir mère : « J’ai fait 11 transferts », a-t-elle déclaré, évoquant aussi la surstimulation ovarienne subie durant les années de traitements. Elle a précisé que les protocoles de fécondation nécessitent de recueillir de nombreux ovocytes — « Il en faut beaucoup. Il en faut 20 pour en avoir 10 » — et que le processus comporte en moyenne deux à trois embryons par tentative.

Madani a décrit les effets secondaires ressentis pendant ces cycles : prise de poids, sautes d’humeur, perte de cheveux, et une impression de ne plus se reconnaître. Elle a résumé son engagement par l’expression « 17 ans de combat », soulignant la persistance et l’intensité des démarches médicales et émotionnelles qu’elle a traversées pour accéder à la maternité.

Le long-métrage Jusqu’au bout, que l’artiste promeut sur la plateforme de streaming, met en scène une mère confrontée à la maladie grave de son enfant. Le synopsis précise qu’après une naissance par don d’embryon, le personnage principal, devenue mère célibataire, découvre que son fils est atteint d’une leucémie et a besoin d’une greffe : l’intrigue interroge jusqu’où la mère sera prête à aller pour sauver son enfant. Ce rôle s’inscrit dans une continuité thématique avec le vécu personnel de l’actrice, dont le parcours vers la maternité a été jalonné d’épreuves.

Outre son travail au cinéma, Nawell Madani poursuit des activités sur scène et derrière la caméra, se positionnant comme une artiste aux multiples casquettes après être devenue connue du grand public pour son travail humoristique et ses projets d’actrice et réalisatrice.