Nastia Golubeva chute violemment sur le plateau de C à Vous en présence de Jean Dujardin

Sur le plateau de C à Vous (France 5), l’accueil des invités du mercredi 11 mars 2026 a été marqué par une chute spectaculaire mais sans gravité : la jeune actrice Nastia Golubeva , venue présenter le film Les Rayons et les Ombres avec Jean Dujardin et le réalisateur Xavier Gianolli, a trébuché sur un rail de caméra en rejoignant le canapé. Le film, programmé en salles le 18 mars, était au centre des échanges lorsque l’incident est survenu, provoquant une interruption brève de la séquence d’accueil.

Sur le plateau de C à Vous (France 5), l’accueil des invités du mercredi 11 mars 2026 a été marqué par une chute spectaculaire mais sans gravité : la jeune actrice Nastia Golubeva, venue présenter le film Les Rayons et les Ombres avec Jean Dujardin et le réalisateur Xavier Gianolli, a trébuché sur un rail de caméra en rejoignant le canapé. Le film, programmé en salles le 18 mars, était au centre des échanges lorsque l’incident est survenu, provoquant une interruption brève de la séquence d’accueil.

La présentatrice Anne-Élisabeth Lemoine a réagi immédiatement à la chute, s’exclamant : « Oh merde ! Non, mais ça, c’est une catastrophe. C’est affreux. Je suis désolée. Ce rail est traître. » La scène, filmée en direct, a suscité une vive émotion sur le plateau et une inquiétude visible de la part des personnes présentes.

Contactée sur le moment, l’actrice a minimisé les conséquences de sa chute en rassurant l’équipe : « Tout va très bien », a-t-elle déclaré, tout en qualifiant le rail d’« hyper traître ». Anne-Élisabeth Lemoine s’est excusée à plusieurs reprises de ne pas avoir signalé la présence du rail et a reconnu, avec embarras, que l’installation pouvait constituer un piège : « On ne vous avait pas alerté ? Non, parce que c’était un piège ». Jean Dujardin est intervenu pour prendre des nouvelles de sa partenaire avant que l’émission ne reprenne son déroulé prévu.

Publicité

Un film historique à l’affiche et les précisions du réalisateur

Recentrée sur la promotion du long métrage, l’émission a ensuite laissé la place aux explications du réalisateur Xavier Gianolli et aux échanges sur l’objet du film. Intitulé Les Rayons et les Ombres, le projet revient sur la Seconde Guerre mondiale en adoptant le point de vue des collaborateurs, à travers la figure historique de Jean Luchaire, directeur de presse sous l’Occupation.

Le réalisateur, qui signe ce film cinq ans après son Illusions perdues, a décrit le personnage incarné par Jean Dujardin comme un homme « parfaitement ambigu ». Xavier Gianolli a expliqué qu’il s’agissait d’un protagoniste qui, selon lui, a évolué « du pacifisme, de la nuance, de la modération, de l’envie de dialogue, à la compromission », une trajectoire qui structure la narration du film.

Lors de l’entretien, Gianolli a également qualifié ce personnage d’« un homme détesté », y compris par certains collaborationnistes qui le jugeaient tiède ou opportuniste. Le réalisateur a précisé l’ampleur du projet cinématographique en évoquant une durée conséquente, évoquée comme « deux cents minutes de film », et a présenté son travail comme une tentative d’explorer le destin d’un collaborateur sans céder aux clichés.

Publicité