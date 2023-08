Naples: mauvaise nouvelle pour Victor Osimhen

Selon les informations de Sky Italia, Victor Osimhen s’est blessé à l’entraînement du Napoli ce mardi. Il devra passer des examens pour déterminer la durée de son indisponibilité.

Gros coup dur en vue pour Victor Osimhen. Alors que l’international Nigérian anime la rubrique des transferts lors de ce mercato estival, il pourrait s’éloigner pendant un temps des pelouses. En effet, Sky Italia nous apprend que le meilleur buteur de la dernière édition de Série A s’est blessé à l’entraînement du Napoli ce mardi.

Selon cette source, Oshimen a une entorse à la cheville, à la suite d’un choc avec la nouvelle recrue Natan. Le Super Eagle va passer des examens dans les prochains jours pour déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son absence. Une longue période d’indisponibilité serait une très mauvaise nouvelle pour le joueur, mais aussi pour son club.

Victor Osimhen (24 ans) a été courtisé par plusieurs grands clubs tels que le PSG, le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United lors de ce mercato estival. Malgré cela, il a choisi de rester au Napoli et a reçu une offre de prolongation de contrat. Bien que le club d’Al-Hilal lui ait récemment fait une proposition importante, le Napoli ne souhaite pas le vendre et semble confiant dans sa décision.

