Naples : Kalidou Koulibaly entretient le flou sur son avenir

Après la victoire du Sénégal face au Rwanda (1-0) dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2023, le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly a évoqué avec une pointe d’humour son avenir.

En fin de contrat avec le Napoli en juin 2023, l’avenir de Kalidou Koulibaly revient souvent sur le tapis. L’international sénégalais est d’ailleurs annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens cet été, notamment le FC Barcelone et la Juventus. Interrogé sur le sujet après la victoire des Lions de la Teranga face au Rwanda (1-0) ce mardi dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2023, le défenseur napolitain a répondu avec une pointe d’humour.

« Où va Koulibaly ? Koulibaly, pour l’instant, il va en vacances. Il est au Sénégal et il profite du Sénégal (sourire). On verra bien. (…) Mon avenir ? Je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout pour le moment. J’étais concentré sur l’équipe nationale, je n’ai parlé avec personne. Normalement, les joueurs sont toujours pressés de repartir dans leur club mais, là, je vais rester quelques jours ici et on verra le reste à mon retour en Europe« , a déclaré Koulibaly.

Récemment, l’agent de Kalidou Koulibaly était sorti du silence pour mettre les choses au claire concernant l’avenir de son poulain. « Les informations quotidiennes concernant Koulibaly et apparaissant systématiquement dans les médias me poussent, en tant que représentant du joueur, à une simple clarification. Pour le moment, il n’y a pas de négociations avec d’autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club », a ainsi assuré Fali Ramadani. Le feuilleton Kalidou Koulibaly ne fait que commencer.