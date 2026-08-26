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Musique : Dolly Parton meurt à 80 ans à Nashville

Dolly Parton, figure majeure de la country américaine, est morte mardi 25 août 2026 à Nashville à l’âge de 80 ans, a annoncé son entourage, confirmant la disparition d’une artiste qui a marqué plusieurs décennies de musique populaire.

Léon KABORÉ
Publié le à
Showbiz
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Musique : Dolly Parton meurt à 80 ans à Nashville
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Son publiciste Marcel Pariseau a déclaré que la chanteuse était morte après « un bref combat contre le cancer » au Vanderbilt-Ingram Cancer Center, entourée de ses proches.

La famille a également annoncé le décès dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l’artiste par Bryan Seaver, neveu de Dolly Parton et ancien chef de sa sécurité.

Cette annonce familiale est venue compléter la première communication transmise par les représentants de la chanteuse sur sa mort à Nashville le 25 août.

Selon le message de la famille, une cérémonie privée est prévue et les proches demandent que d’éventuels hommages prennent la forme de dons à l’Imagination Library, le programme de promotion de la lecture créé par l’artiste.

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