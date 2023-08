MU: Greenwood sort du silence, après l’annonce de son départ

-Publicité-

Ce vendredi, Manchester United a annoncé sa décision de se séparer de Mason Greenwood, après de longs mois d’enquêtes. Dans la foulée, l’international anglais a réagi à la nouvelle via un communiqué relayé par la presse anglaise.

Mason Greenwood avait fait face à des allégations de comportement violent et d’agression envers sa compagne, accusations qui ont été retirées en février dernier. Toutefois, Manchester United avait choisi de mener une enquête interne pour prendre une décision éclairée. Après de longs mois d’investigations, le club anglais a décidé, ce lundi, de rompre ses liens avec Greenwood. Dans la foulée de cette annonce, le joueur a réagi par le biais d’une déclaration diffusée par les médias britanniques.

«Je veux commencer par dire que je comprends que les gens vont me juger à cause de ce qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux et je sais que les gens vont penser au pire. J’ai appris que la violence ou les abus dans toute relation sont mauvais, je n’ai pas fait les choses dont j’étais accusé et en février, j’ai été innocenté de toutes les accusations. Cependant, j’accepte pleinement d’avoir commis des erreurs dans ma relation

et j’assume ma part de responsabilité dans les situations qui ont conduit à la publication sur les réseaux sociaux. La décision d’aujourd’hui fait partie d’un processus de collaboration entre Manchester United, ma famille et moi. La meilleure décision, c’est que je poursuive ma carrière loin d’Old Trafford, où ma présence ne sera pas bonne pour le club», a-t-il notamment expliqué.

Reste à savoir quelle sera la suite pour la carrière professionnelle du joueur de 21 ans. Son talent brut et son potentiel indéniable font de lui un prospect prometteur pour certains clubs de football.

