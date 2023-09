Mozambique-Bénin: un jet privé à la disposition des Guépards pour le voyage à Maputo

-Publicité-

Le Bénin affronte le Mozambique ce samedi, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et pour le voyage à Maputo, ville hôte de cette rencontre décisive, un vol spécial est mis à la disposition des Guépards.

A Cotonou depuis le weekend dernier, même si le reste du groupe n’a rallié la capitale économique du Bénin que dans la soirée du mardi, les 25 Guépards convoqués pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 peaufinent les derniers réglages pour le choc décisif face au Mozambique. Sous la houlette du sélectionneur Gernot Rorh, la bande à Stéphane Sessegnon a effectué mardi sa deuxième séance d’entrainement au stade Général Mathieu Kérékou.

Et sur le plan administratif, les autorités mettent également le parquet pour permettre aux ambassadeurs béninois de rejoindre Maputo dans de bonnes conditions. C’est en tout cas ce qu’a révélé Gernot Rorh dans une interview accordée à Canal+ Sport Afrique. Dans des propos transcris par le journaliste Roméo Aklozo, le technicien franco-allemand a confié qu’un jet privé est est mis à la disposition de sa troupe.

« … On a la satisfaction d’avoir un avion privé qui va nous amener directement à Maputo. On partira de Cotonou, en début d’après-midi du jeudi après l’entraînement de la mâtinée. On fera 6h à 7h de voyage, dans de bonnes conditions. C’est très important. Le Ministère des Sports aide beaucoup l’équipe et il est derrière nous pour nous soutenir... », a déclaré Rorh lundi soir dans l’émission Talents d’Afrique.

Pour rappel, le match Mozambique-Bénin est prévu samedi 9 septembre prochain à Maputo à partir de 15h (GMT). Troisièmes du groupe L derrière le Mozambique, les Guépards doivent arracher la victoire pour se qualifier pour la phase finale de la Coupe d’Afrique. Un match nul suffira par contre aux Mambas pour être en terre ivoirienne.

