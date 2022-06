Moussa Latoundji: « on fera tout pour gagner » contre le Mozambique

Le sélectionneur national Moussa Latoundji était ce mardi en conférence de presse à Cotonou, la veille du match Bénin vs Mozambique comptant pour la 2è journée des éliminatoire de la CAN 2023. Et le technicien béninois a assuré que ses joueurs feront tout pour prendre les trois points de la victoire face aux Mambas.

Battu le weekend dernier par le Sénégal (1-3), le Bénin affronte le Mozambique ce mercredi au stade Général Mathieu Kérékou pour le compte de la deuxième journée des phases qualificatives. Une mission importantissime pour les Écureuils qui doivent prendre les trois points de la victoire pour relancer leur campagne.

En conférence de presse ce mardi, le sélectionneur national Moussa Latoundji a évoqué cette rencontre contre les Mambas. Et pour le technicien béninois, c’est maintenant que débute les éliminatoires pour ses poulains qui auront besoin du soutien du peuple béninois pour arracher les trois points de la victoire.

« Le système de jeu ? Nous étions allés au Sénégal en voulant ramener au moins un nul. Mais on est tombé sur une grande équipe. Quand on joue contre les grandes équipes, on a pas droit à l’erreur. On s’est mis les bâtons dans les roues. Les éliminatoires débutent vraiment pour nous demain. On a besoin de tout le monde. Il y aura des moments difficiles dans le match et ça sera à ce moment qu’il va falloir pousser l’équipe. Je vous demande de rester derrière l’équipe jusqu’à la fin« , a déclaré Moussa Latoundji à la presse locale.

Pour l’ancien coach des locaux, le match contre la sélection mozambicaine n’est pas une mission impossible pour ses hommes qui feront tout pour gagner la rencontre. « Avec les absences de Sessi et Adeoti, forcément il y aura un nouveau système de jeu demain. Vous verrez demain. Le match de Dakar est derrière nous« , a-t-il poursuivi.

« Les joueurs sont concentrés et dans un bon état d’esprit. Demain, on fera tout pour gagner. Mohamed Tidjani ? Il sera là demain. Peut-être sur le terrain ou sur le banc. Le sélectionneur adjoint ? J’ai besoin de tout le monde. J’ai besoin d’assistant tout comme j’ai besoin du douzième homme. La defense ? Ce n’est pas parce qu’on a pris 3 buts qu’ils sont nuls« , a conclu le sélectionneur national.