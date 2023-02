Moscou – Vienne: la Russie expulse des diplomates autrichiens

Le ministère des Affaires Etrangères de la Russie, a annoncé, ce jeudi, l’expulsion de quatre diplomates autrichiens. Selon la diplomatie moscovite, il s’agit d’une mesure de représailles.

Moscou a annoncé jeudi l’expulsion de quatre diplomates autrichiens en réponse à celle de quatre Russes plus tôt en février, qu’il a Moscou qualifie de geste «inamical et injustifié» de la part de Vienne.

«En réponse, quatre employés de l’ambassade d’Autriche en Russie ont été déclarés persona non grata. Ils doivent quitter le pays avant la fin de la journée du 23 février», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Début février, l’Autriche a expulsé quatre diplomates russes, qu’elle accuse d’avoir commis des « actes incompatibles avec leur statut diplomatique ». Deux des diplomates concernés par la décision appartiennent à l’ambassade de Russie à Vienne, alors que les deux autres sont à la mission permanente de Russie auprès de l’ONU, avait indiqué le ministère autrichien des Affaires étrangères, par voie de communiqué.

La Russie fait face à de nombreuses sanctions occidentales depuis qu’elle a lancé une offensive militaire contre l’Ukraine le 24 février 2022. Plusieurs diplomates russes ont été expulsés par de nombreux pays européens et les Etats-Unis ainsi que le Japon. Des sanctions économiques ont également été enregistrées. Mais Moscou reste droit et ne cesse de répliquer à chaque sanction dans les plus petits détails.