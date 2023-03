Moscou – Pékin: Xi Jinping invite Vladimir Poutine en Chine

En visite d’État en Russie, le président chinois Xi Jinping a annoncé avoir invité son homologue russe Vladimir Poutine à se rendre en Chine cette année. Cette invitation témoigne des relations étroites entre les deux pays, qui font de leurs relations bilatérales une priorité malgré les tensions avec l’Occident.

Au cours de sa visite d’État en Russie, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine continuera à faire des relations russo-chinoises une priorité absolue. Il a également annoncé avoir invité Vladimir Poutine à se rendre en Chine cette année, soulignant l’importance des liens étroits qui unissent les deux pays.

Les relations entre la Chine et la Russie se sont considérablement renforcées ces dernières années, en partie en raison de tensions avec l’Occident. Les deux pays ont cherché à renforcer leur coopération économique et politique, notamment dans des domaines tels que l’énergie et la défense.

Cette invitation de Xi Jinping à Vladimir Poutine témoigne de l’importance que les deux pays attachent à leurs relations bilatérales, malgré les pressions et les tensions géopolitiques. Elle montre également que la Chine continue de considérer la Russie comme un partenaire stratégique important pour maintenir son influence en Asie et dans le monde.

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, et en cherchant à maintenir leur coopération malgré les pressions extérieures, la Chine et la Russie envoient ainsi un message fort aux États occidentaux.