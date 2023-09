Moscou – Pékin: Vladimir Poutine annonce qu’il se rendra en Chine en octobre

- Publicité-

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu’il prévoyait de se rendre en Chine en octobre, à l’invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Ce voyage marquera la première visite de Poutine en Chine depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022.

Le Kremlin avait précédemment indiqué l’intention de Vladimir Poutine de participer au Forum « La Ceinture et la Route », un événement international qui réunit des dirigeants du monde entier pour discuter de la coopération économique et des infrastructures. Cette visite intervient dans un contexte où la Russie cherche à renforcer ses relations internationales et à diversifier ses partenaires économiques.

Bien que le détail exact de l’ordre du jour de la visite n’ait pas encore été rendu public, il est probable que les dirigeants russe et chinois discuteront de questions bilatérales, de coopération économique, ainsi que des développements géopolitiques régionaux et mondiaux.

La Russie et la Chine ont renforcé leur partenariat stratégique ces dernières années, notamment en matière de commerce, d’énergie et de coopération militaire. Leur relation a été un élément clé des politiques étrangères des deux pays, et cette visite de Poutine en Chine devrait contribuer à renforcer davantage cette alliance stratégique.

Il convient de noter que la Russie est confrontée à des sanctions internationales en raison de son rôle dans le conflit en Ukraine, ce qui a incité le pays à chercher des partenariats alternatifs. La Chine est devenue un partenaire clé pour la Russie dans ce contexte, et la visite de Poutine en octobre pourrait être un moment important pour renforcer cette coopération.