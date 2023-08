Moscou – Ankara: Poutine s’apprête à effectuer une visite diplomatique en Turquie

Les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont convenu lors d’un entretien téléphonique historique de renforcer les liens bilatéraux entre la Russie et la Turquie.

Lors d’un échange téléphonique marquant une étape importante dans les relations entre les deux pays, les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont discuté de diverses questions stratégiques et économiques. Ils ont souligné leur engagement commun envers la stabilité régionale et ont exprimé leur volonté de promouvoir une coopération renforcée dans les domaines clés.

Parmi les sujets abordés, la situation en Ukraine, au Moyen-Orient et en particulier en Syrie a été au cœur des discussions. Les deux leaders ont exprimé leur soutien aux efforts visant à résoudre le conflit syrien et à faciliter une transition politique pacifique dans la région.

En ce qui concerne les échanges commerciaux et économiques, les présidents Poutine et Erdogan ont exprimé leur détermination à renforcer les relations bilatérales. Ils ont discuté de la possibilité d’accroître les investissements croisés dans les secteurs clés de l’énergie, du tourisme, de l’industrie et de la technologie. Cette volonté de coopération accrue entre les deux nations promet de stimuler leur croissance économique respective et de créer de nouvelles opportunités commerciales.