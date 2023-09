- Publicité-

La Russie affirme que l’attaque ukrainienne contre le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été planifiée et exécutée en coordination avec les services de renseignement américain et britannique, utilisant des moyens de renseignement occidentaux.

La Russie a émis des accusations graves en affirmant que la frappe ukrainienne qui a eu lieu vendredi dernier sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été réalisée en collaboration avec les services de renseignement américain et britannique.

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a déclaré : « Il n’y a pas le moindre doute que l’attaque a été planifiée à l’avance avec l’utilisation de moyens de renseignements occidentaux, d’équipement satellite de l’Otan, d’avions de reconnaissance, et qu’elle a été mise en œuvre à la demande des services de renseignement américain et britannique et en étroite coordination avec eux. »

Ces allégations font suite à l’attaque menée par l’Ukraine contre le siège de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée, une zone qui a été au centre des tensions entre la Russie et l’Ukraine depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

Le porte-parole russe n’a pas fourni de preuves directes pour étayer ces allégations, mais elles soulignent les graves divisions géopolitiques dans la région et l’implication perçue des acteurs internationaux.