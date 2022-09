Mort d’Elizabeth II : lors des funérailles, Emmanuel Macron pourrait rencontrer son pire ennemi

Dix jours, après la mort d’Elizabeth II, à 96 ans, après un règne de 70 ans, -le plus long de l’histoire du Royaume-Uni-, les cérémonies funéraires de la monarque britannique se poursuivent. Ce lundi 19 septembre 2022, quelque 500 dirigeants du monde entier sont conviés à l’inhumation de la veuve de Philip, qui ont lieu, en l’abbaye de Westminster, depuis 08 heures 35 minutes (GMT). En marge de cette visite, le Président de la République française, Emmanuel Macron, pourrait être amené à faire la pire de ses rencontres.

Jair Bolsonaro

Aujourd’hui, lundi 19 septembre 2022, la reine Elizabeth II sera inhumée, dix jours, après que la cheffe du Commonwealth a tiré sa révérence. Dans la droite ligne de ces funérailles, qui retiennent l’attention du monde entier, selon la presse britannique, quelque 500 dirigeants du monde ont reçu leur invitation, pour prendre part à la cérémonie d’inhumation de la reine.

Au rang des chefs d’Etat, invités pour la circonstance, figurent Emmanuel macron, le Président de la République française, et sa femme, Brigitte. Quoi de plus normal, puisque le Royaume-Uni et la France entretiennent de très bonnes relations, au-delà du lien diplomatique, qui unit les deux pays. Or, à en juger par les derniers développements des relations, entre Paris et Brasilia, notamment, il est à craindre une rencontre, des plus dérangeantes.

En effet, qu’il vous souvienne qu’en 2019, en marge du Sommet du G-7, une passe d’armes avait eu lieu, entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le Président brésilien. À l’époque, sur fond de crise en Amazonie, Bolsonaro s’en était pris à Emmanuel Macron, qu’il avait traité d’idiot. Dans la foulée, le dirigeant brésilien avait, également, ciblé la Première Dame française, l’attaquant sur son physique et son âge. Suite à cette sortie, peu diplomatique, le Président Bolsonaro avait essuyé de vives critiques, même, de la part de ses pairs.

Quand on sait que les deux dirigeants pourraient être amenés à se croiser, au milieu de ce cafouillage présidentiel, beaucoup redoutent une situation pesante, au cas, où Macron et Bolsonaro cette situation surviendrait.