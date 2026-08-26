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Mort de Tim Curry, acteur de « The Rocky Horror Picture Show » et de « It »

Tim Curry, acteur britannique connu pour les rôles du Dr Frank-N-Furter dans « The Rocky Horror Picture Show » et de Pennywise dans la minisérie « It », est mort à 80 ans. Sa manageuse, Marcia Hurwitz, a confirmé son décès le 26 août, sans en préciser la cause.

Léon KABORÉ
Publié le à
Showbiz
55vues
Mort de Tim Curry, acteur de « The Rocky Horror Picture Show » et de « It »
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Révélé au cinéma par « The Rocky Horror Picture Show », il avait imposé une silhouette singulière entre comédie musicale, film fantastique et théâtre, avant d’élargir sa carrière à la télévision, au doublage et à des apparitions dans des productions comme « Clue » et « Annie ».

Un grave AVC subi en 2012 avait fortement réduit sa mobilité et conduit l’acteur à utiliser longtemps un fauteuil roulant. Il était toutefois resté actif, notamment par le doublage et par des apparitions publiques, prolongeant une présence artistique qui a marqué plusieurs générations de spectateurs.

Né en Angleterre le 19 avril 1946, Tim Curry avait conservé un lien fort avec son public jusqu’aux dernières années de sa vie. Il avait publié en 2025 ses mémoires, « Vagabond », dernier jalon d’un parcours traversant la scène, l’écran et la culture populaire anglophone.

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