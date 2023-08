- Publicité-

Le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, exprime sa tristesse suite au décès d’Evgueni Prigojine, dirigeant du Groupe Wagner, saluant son rôle significatif dans l’histoire nationale et ses qualités personnelles.

Dans un message émouvant partagé sur Telegram, le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, a rendu hommage à Evgueni Prigojine, décédé récemment. Kadyrov a écrit que leur amitié de longue date avait forgé une relation profonde, et il a souligné le rôle crucial que Prigojine avait joué dans le contexte national. « À l’échelle du pays, c’était une personnalité importante », a-t-il déclaré, rappelant la contribution exceptionnelle de Prigojine à une « opération spéciale ».

Kadyrov a partagé son souvenir d’avoir demandé à Prigojine de mettre de côté ses aspirations personnelles pour l’intérêt supérieur de la nation. Malgré cette requête, il a noté que Prigojine était une force de caractère, animé par un désir inébranlable d’atteindre ses objectifs, et ce, rapidement. Ces traits de personnalité avaient marqué l’empreinte de Prigojine dans leur relation et dans l’histoire du pays.

De plus, Kadyrov a évoqué un épisode récent où trois enfants du président tchétchène avaient brièvement rejoint les forces russes en Ukraine. Il a salué leur comportement exemplaire, lequel est conforme aux valeurs guerrières tchétchènes, renforçant ainsi la fierté et le lien entre les pères et leurs enfants.