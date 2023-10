Mort de Mohbad: les troublantes révélations de ses parents contre Naira Marley

- Publicité-

Les parents du regretté chanteur Ilerioluwa Aloba, plus connu sous le nom de Mohbad, ont révélé lors d’une enquête que leur fils avait vécu six mois de peur, de harcèlement et d’intimidation, ce qui l’avait contraint à arrêter de se produire en public. Ils ont également mentionné des conflits avec son ancien propriétaire de label, Azeez Fashola (Naira Marley) et Sammy Larry.

Le décès de Mohbad, jeune artiste prometteur nigérian, a suscité des interrogations sur les circonstances entourant sa vie avant son tragique décès. Lors de l’enquête du coroner, les parents du chanteur ont fait des révélations troublantes sur la vie de leur fils.

Selon son père, Joseph Aloba, Mohbad avait vécu six mois de peur constante, ce qui l’avait poussé à éviter les spectacles publics. Il avait exprimé des inquiétudes quant à d’éventuelles représailles en raison de son désaccord avec son ancien manager, Naira Marley, et son allié Sammy Larry. Il avait également mentionné qu’il ne voulait plus que le frère de Naira Marley, Tunde Fashola, soit son manager.

La mère de Mohbad a ajouté que son fils avait été contraint de participer à un spectacle contre sa volonté et avait fait part de son malaise quant à l’influence de Naira Marley et Sammy Larry sur sa carrière. Elle a déclaré qu’il était constamment effrayé et avait même signalé des attaques à la police, sans savoir si des mesures avaient été prises contre Naira Marley.

La mère a révélé qu’elle avait perdu le contact avec Mohbad pendant de nombreuses années, mais qu’ils s’étaient reconnectés en 2019. Elle n’était pas au courant de sa carrière musicale jusqu’à ce que sa sœur cadette lui présente Mohbad et ses amis, qui lui ont révélé leur passion pour la musique.

Elle a souligné qu’à l’origine, elle avait reçu une prophétie annonçant que son fils serait pasteur, mais qu’il avait choisi de poursuivre une carrière musicale. Cependant, elle avait été choquée par les vidéos circulant en ligne montrant des agressions contre son fils.

Nul doute que les révélations des parents de Mohbad vont compliquer davantage la tâche à Naira Marley qui est depuis, arrêté par la police dans le cadre d’une enquête lancée après la mort de Mohbad. Sur les réseaux, des messages d’intimidations et d’accusations à l’encontre de Naira Marley, ne cesent de circuler.