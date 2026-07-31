Mort de Kavinsky : l’hommage de Quentin Dupieux « Reviens enflure »

Le DJ français Kavinsky , de son vrai nom Vincent Belorgey, a été retrouvé mort à son domicile parisien le mardi 28 juillet, quelques jours seulement avant son 51e anniversaire prévu le 31 juillet. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce décès, tandis que la presse, citant Le Parisien, évoque la piste d’un accident vasculaire cérébral : le musicien se plaignait depuis plusieurs jours de violents maux de tête.

Né à Paris, Kavinsky s’est imposé sur la scène électronique internationale notamment grâce au titre Nightcall, utilisé comme thème d’ouverture du film Drive avec Ryan Gosling. Ce morceau, qu’il qualifiait lui-même d’avoir « changé ma vie », a largement contribué à sa notoriété au-delà des cercles de musique électronique. Il a également participé à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris en 2024, où il a rejoué Nightcall aux côtés d’Angèle et du groupe Phoenix.

Auteur de deux albums, OutRun (2013) et Reborn (2022), Kavinsky a développé une carrière marquée par des collaborations variées et une présence régulière sur les scènes internationales. Depuis l’annonce de sa disparition, plusieurs personnalités du monde de la musique et du cinéma lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Mort de Kavinsky : Quentin Dupieux pleure la disparition de son ami

Le cinéaste Quentin Dupieux, qui connaissait Vincent Belorgey depuis l’adolescence et avait collaboré avec lui sur les films Steak (2001) et Nonfilm (2007), a publié un message poignant sur Instagram accompagné d’une série de quatre photos. Dupieux rappelle leur longue amitié : « Mon Vinco à moi ce n’était pas Kavinsky, c’était Vincent Belorgey, ce jeune mec insensé qui est devenu mon frère à la seconde où je l’ai rencontré, on avait 17 ou 18 ans. »

Dans sa publication, le réalisateur de 52 ans exprime la douleur d’un lien interrompu et la nostalgie de projets partagés : « On s’est perdu de vue comme des vieux cons, mais on a jamais cessé de s’écrire, de s’appeler et de s’aimer de loin, comme des vrais frères. Récemment on s’était même promis de refaire un film ensemble, juste pour le fun, et rajeunir un peu. On est des connards de ne pas l’avoir fait« .

Quentin Dupieux conclut son message par des mots directs et affectueux adressés à son ami : « Ton Oizouf a le cœur en miettes » puis, en s’adressant à Vincent, « Reviens enflure« .

Parmi les hommages publiés, le chanteur canadien The Weeknd a écrit sur Instagram que la nouvelle lui « brisait le cœur », Angèle a exprimé une « immense tristesse » et David Guetta a salué une « véritable icône de la musique électronique française ». Le président Emmanuel Macron a également qualifié Kavinsky de « fierté française pour toujours », tandis que l’acteur Nicolas Duvauchelle a partagé son émoi en évoquant un ami et un frère.