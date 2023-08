Mort de Evgueni Prigojine: l’avenir du groupe Wagner enveloppé de doutes

- Publicité-

Les récentes spéculations concernant la mort d’Evgueni Prigojine dans un crash aérien suscitent des préoccupations quant à l’avenir du groupe Wagner, avec des analystes soulignant le rôle central du leader dans la dynamique du groupe paramilitaire.

La disparition d’Evgueni Prigojine, rapportée suite au crash de son jet privé, a jeté une lueur d’incertitude sur l’avenir du groupe Wagner, une organisation paramilitaire russe réputée pour son implication dans diverses opérations. Selon un rapport quotidien du service de renseignement du ministère de la défense britannique, la perte de Prigojine aurait un impact profondément déstabilisant sur le groupe, en raison de ses caractéristiques personnelles et de son rôle central.

Prigojine, une figure dominante

Evgueni Prigojine était non seulement considéré comme un fondateur du groupe Wagner, mais il était également décrit comme une figure dominante au sein de l’organisation. Son style d’hyperactivité, d’audace et de brutalité extrême a laissé une empreinte distincte sur le groupe, et selon les analystes du renseignement britannique, ces qualités sont difficiles à égaler par un successeur potentiel. Les compétences de leadership et la vision stratégique de Prigojine ont été intimement liées aux opérations et à l’efficacité opérationnelle du groupe.

De plus, le rapport souligne que la perte de deux autres figures influentes au sein du Groupe Wagner, Valeri Tchekalov et Dmitri Outkine, pourrait encore compliquer la direction du groupe paramilitaire. Tchekalov, en charge de la sécurité et du soutien logistique, ainsi qu’Outkine, un personnage-clé dans la structure du groupe Wagner, ont joué des rôles essentiels dans les opérations et la gestion interne de l’organisation.

Alors que les spéculations sur la mort d’Evgueni Prigojine se poursuivent, l’avenir du groupe Wagner reste enveloppé de doutes.

Pour rappel, accusée par certains responsables occidentaux, la Russie a nié toute implication dans la mort Evgueni Prigojine, dénoncant un « mensonge absolu ». Plus tôt, le président Vladimir Poutine a présenté ses condoléances et qualifié Prigojine d’homme d’affaires « talentueux » qui a commis des « erreurs ».

