Mort de Eric Dane à 53 ans après un combat contre la maladie de Charcot

Eric Dane, connu pour son rôle de Dr Mark Sloan dans Grey’s Anatomy et pour sa présence dans Euphoria, est décédé jeudi 19 février 2026 à l’âge de 53 ans, a rapporté le magazine People. Sa disparition a provoqué une vive émotion dans le milieu du divertissement international.

Selon People, l’acteur est mort entouré de ses proches après avoir mené un long combat contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée maladie de Lou Gehrig ou de Charcot. Il avait annoncé publiquement son diagnostic dix mois plus tôt et s’était depuis investi dans des actions de sensibilisation et de soutien à la recherche.

Né à San Francisco en 1972, Eric Dane avait d’abord envisagé une autre trajectoire que celle des plateaux de cinéma et de télévision : adolescent, il pratiquait le water-polo et rêvait d’un avenir sportif. C’est une expérience de théâtre au lycée qui l’aurait amené à repenser sa vocation, puis il aurait pris la décision de s’installer à Los Angeles avec seulement quarante dollars en poche. Eric Dane : de l’ombre à la lumière Ses débuts professionnels ont été marqués par des petits rôles dans des séries populaires ; il apparaît notamment dans des épisodes de Charmed avant d’obtenir le rôle qui le propulsera sur le devant de la scène en 2006. Intégré au casting de Grey’s Anatomy, son personnage de Mark Sloan, surnommé Dr Glamour, est rapidement devenu emblématique et a suscité un fort attachement du public.

Après plusieurs saisons, Éric Dane quitte Grey’s Anatomy en 2012. Il évoquera par la suite des difficultés personnelles, incluant des problèmes d’addiction et la pression liée à une célébrité soudaine, qui ont fragilisé sa trajectoire. Il parvient néanmoins à rebondir : sa carrière se poursuit avec des rôles dans la série The Last Ship, puis dans Euphoria, où il incarne un père de famille aux zones d’ombre importantes.

Sur le plan privé, Eric Dane était marié à l’actrice Rebecca Gayheart. Le couple était parent de deux filles, Billie et Georgia. Au fil des années, l’acteur a fait face à des épisodes médiatiques difficiles — scandales, épisodes dépressifs et cure de désintoxication — qu’il a parfois abordés publiquement. Dans un récent entretien, il déclarait : « Je n’ai aucun regret », formule citée dans les communiqués relayés par la presse.

Après l’annonce de sa maladie, il s’était engagé publiquement pour la sensibilisation et pour soutenir la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. L’annonce de son décès a été relayée par plusieurs médias internationaux, qui soulignent la carrière télévisuelle de l’acteur et son implication familiale et associative.

