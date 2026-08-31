Moody’s, S&P et Fitch : le satisfecit prudent des agences de notation sur l’économie nigériane

L’agence de notation financière Moody’s a relevé, vendredi 28 août 2026, la perspective de la note souveraine du Nigeria de « stable » à « positive », tout en maintenant sa note à B3. Cette décision, saluée par le gouvernement nigérian, intervient alors que Standard & Poor’s (S&P) et Fitch Ratings avaient déjà pris acte, ces derniers mois, d’une amélioration progressive des fondamentaux économiques du pays le plus peuplé d’Afrique.

Dans son communiqué, Moody’s justifie ce relèvement par le renforcement des réserves de change, une croissance économique plus robuste qu’anticipé et l’élargissement de l’excédent du compte courant, porté par la hausse des prix du pétrole et par l’augmentation des exportations de produits pétroliers raffinés.

Les réserves de change nigérianes atteignaient 53,30 milliards de dollars au 26 août 2026. L’inflation est retombée à 15,4 % en juillet 2026, contre 25,3 % un an plus tôt, tandis que la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel s’est établie à 4 % en 2025, au-dessus de la précédente projection de 3 %. La Banque mondiale table sur une croissance de 4,2 % pour 2026, et Moody’s anticipe un excédent du compte courant équivalent à 6,1 % du PIB cette année.

Le ministre nigérian des Finances et de la Coordination économique, Taiwo Oyedele, a salué une « validation externe importante des réformes difficiles mais nécessaires » engagées par Abuja, réaffirmant l’objectif du gouvernement d’obtenir, à terme, le statut d’« investment grade ».

Des vulnérabilités structurelles qui persistent

Moody’s tempère toutefois son satisfecit. L’agence pointe une capacité limitée de mobilisation des recettes publiques, une couverture du service de la dette jugée encore faible et des charges fiscales structurelles qui continuent de peser sur la trajectoire budgétaire du pays, freinant pour l’instant une amélioration plus marquée du profil de risque souverain.

S&P, Fitch et FTSE Russell emboîtent le pas

Standard & Poor’s avait déjà relevé la note du Nigeria de B- à B en mai 2026, tandis que Fitch Ratings maintient pour sa part une notation B assortie d’une perspective stable. Le 27 août, l’indice britannique FTSE Russell a par ailleurs reclassé le Nigeria, le faisant passer du statut de marché « non classé » à celui de « marché frontière », une évolution supplémentaire présentée par Abuja comme un signal de confiance des investisseurs internationaux.