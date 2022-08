Montée des eaux au Bénin: le gouvernement insiste sur les mesures à respecter

La montée des eaux du fleuve Ouémé et mono a déjà fait ses premières victimes. Face aux menaces que constitue la situation, le gouvernement tire la sonnette d’alarme et rappelle les mesures urgentes à respecter.

Les populations de certaines communes du Bénin font face depuis un moment à la crue. Ce débordement des eaux dans les bassins des fleuves a déjà fait deux morts par noyade. En effet, les eaux qui sont sorties de leur lit ont envahi plusieurs communes délogeant les populations desdites communes.

Face à l’urgence de la situation, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou à travers un communiqué en date du lundi 29 Août 2022 rappelle aux populations menacées par l’inondation, les mesures à prendre pour éviter le pire.

Dans ledit communiqué, le ministre Alassane Séïdou demande aux populations de ces zones à risque d’éviter de vivre dans les maisons menaçant de ruine, susceptibles de s’écrouler par l’effet des eaux ; d’éviter les transports fluviaux nocturnes ; d’éviter de se baigner dans les cours d’eaux.

L’autorité invite par ailleurs les populations à « respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico administratives et les pairs éducateurs et secouristes, notamment les mesures d’évacuation à temps des personnes et des biens vers des familles d’accueil plutôt que sur les sites d’accueil ». Selon le communiqué du ministre, un numéro secours (166) est rendu disponible pour appeler à l’aide ou dénoncer tout comportement à risques.