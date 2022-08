Montée des eaux au Bénin: 06 consignes à l’endroit des conducteurs d’embarcations

Le Ministre des infrastructures et des transports a indiqué six (06) consignes à l’endroit des conducteurs d’embarcations en ces temps de montée des eaux.

En cette période de montée des eaux dans les localités riveraines des cours d’eau, les piroguiers et baguiers sont invités à l’observance de quelques consignes, pour éviter les risques d’accidents sur l’eau. Les mesures de sécurité essentielles sont :

éviter la navigation en période et en zone critiques et à risques ;

éviter la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes ;

éviter la surcharge ;

porter des gilets de sauvetage pour tout déplacement ;

dénoncer aux autorités locales tout comportement à risque ;

respecter les règles de navigation.

Il faut signaler qu’à l’instar du ministre des infrastructures et des transports, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a invité les populations à « respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico administratives et les pairs éducateurs et secouristes, notamment les mesures d’évacuation à temps des personnes et des biens vers des familles d’accueil plutôt que sur les sites d’accueil ».

Dans son communiqué, le ministre Alassane Séïdou demande aux populations de ces zones à risque d’éviter de vivre dans les maisons menaçant de ruine, susceptibles de s’écrouler par l’effet des eaux ; d’éviter les transports fluviaux nocturnes ; d’éviter de se baigner dans les cours d’eaux.