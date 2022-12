Monnaie unique ECO: la CEDEAO prend une décision forte

Le 62è sommet de la CEDEAO a instruit « le Comité ministériel de poursuivre la recherche de solutions consensuelles sur toutes les questions en suspens en vue de créer des conditions harmonieuses pour le lancement de l’ECO ».

La soixante-deuxième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est tenue le 04 décembre 2022 à Abuja, République fédérale du Nigeria, sous la présidence de Umaro Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée-Bissau, et Président en exercice de la Conférence.

Au cours de cette conférence les chefs d’Etat et de gouvernements des pays membres de l’organisation sous-régionale, sont revenus sur la question de la monnaie unique qui tarde à voir le jour. Cette-fois, la Conférence a pris note des conclusions de la réunion du Comité ministériel sur le Programme de monnaie unique de la CEDEAO et le félicite pour les efforts déployés dans la recherche d’un consensus sur la définition de la « majorité dans le cadre du Pacte de convergence et de stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO ».

Le Sommet a également instruit le Comité ministériel de poursuivre la recherche de solutions consensuelles sur toutes les questions en suspens en vue de créer des conditions harmonieuses pour le lancement de l’ECO.

L’ECO, un vieux projet monétaire

L’ECO est le nom d’un projet de monnaie unique des quinze pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, datant des années 1960. Sa mise en place était prévue pour le troisième trimestre 2020, mais elle a été repoussée à une date indéfinie en remplacement du franc CFA (UEMOA) dans les huit États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

L’élargissement à la zone monétaire ouest-africaine est en cours de discussion (2022), au sein des instances de l’Union africaine. Ce projet serait une des modalités pratiques d’un grand marché unique africain au sein de l’Union monétaire africaine.