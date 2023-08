Mondiaux d’athlétisme 2023 : le Burkinabé Zango sacré au triple saut

-Publicité-

Ce lundi 21 août 2023, le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango a remporté son premier titre mondial au triple saut lors des Championnats du monde d’athlétisme à Budapest avec une marque de 17,64 m.

Finalement, Hugues-Fabrice Zango obtient sa médaille d’or après la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et celle d’argent en 2022 à Eugene. De plus, le jeune homme de 30 ans a disputé une compétition de haut niveau en effectuant quatre sauts à plus de 17,20 m, avec une marque de 17,64 m.

Notons qu’il remporta la médaille d’or devant deux Cubains, Lazaro Martinez qui remporta la médaille d’argent après avoir réalisé un triple bond mesuré à 17,41 mètres, et Cristian Napoles qui battit son record avec un centimètre de moins (17,40 mètres).

- Publicité-

Aussi, Zango a gagné en l’absence de la star de la discipline, le Portugais Cristian Pichardo, et après la blessure du jeune talent jamaïcain Jaydon Hibbert, qui fut blessé à cause d’un problème musculaire pendant le concours.

Articles similaires