Mondiaux d’athlétisme 2022: la béninoise Noélie Yarigo qualifiée pour les demi-finales du 800m

La béninoise Noélie Yarigo s’est qualifiée pour les demi-finales du 800m aux Mondiaux d’Athlétisme à Eugene aux Etats-Unis après son exploit au premier tour où elle a fini 3è.

Grande chance de médaille du Bénin aux championnats mondiaux d’athlétisme qui se déroulent à Eugene aux Etats-Unis, Noélie Yarigo va disputer les demi-finales du 800m. La sprinteuse béninoise s’est qualifiée pour le dernier carré après son exploit dans la nuit du jeudi. La Gazelle de la Pendjari a terminé 3è de sa série avec un chrono de 2min 01s 58. L’athlète sera de nouveau sur la piste le samedi 23 Juillet à 03h35 pour tenter de décrocher une place pour la finale.

Il faut noter que plusieurs médailles ont été décernées au cours de cette journée du jeudi avec des records battus. La jamaïcaine Shericka Jackson a remporté le 200m dame en 21s 45, record des championnats et deuxième meilleur chrono de tous les temps. La sprinteuse a fini sa course devant sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce (21s 81) et la championne du monde sortante Dina Asher-Smith (22s 02).

Mardi dernier, l’athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté la médaille d’or au 3000m steeple. L’éthiopien Tamirat Tola a de son côté décroché dimanche le marathon des Championnats du monde d’Eugene. Le marathonien de 30 ans a bouclé sa course en 2 h 05 min 37 sec, devant son compatriote Mosinet Geremew et le Belge Bachir Abdi Hassan Chahdi.