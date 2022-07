Mondiaux d’athlétisme 2022: la béninoise Noélie Yarigo éliminée en demi-finale

Malgré sa brillante première sortie aux championnats mondiaux d’athlétisme qui se déroulent aux Etats-Unis, Noélie Yarigo ne disputera pas la finale du 800m du tournoi. L’athlète béninoise a échoué en demi-finale, arrivée 7è dans sa course.

Noélie Yarigo ne remportera pas la première médaille du Bénin aux Mondiaux d’athlétisme qui se déroulent à Eugene aux Etats-Unis. L’athlète a été éliminée ce samedi en demi-finale du 800m. La Gazelle de la Pendjari a fini 7è de sa série avec un chrono de 2min 01sec 52, loin derrière la britannique Keely Hodgkinson (première avec 1min 58sec 51), la jamaicaine Natoya Goule (2è avec 1min 58sec 73), qualifiées pour la finale, et l’américaine Raevy Roger (3è avec 1min 58sec 77) en ballottage.

Au pays de l’oncle Sam avec sa compatriote Odile Ahouanwanou, seules représentantes du Bénin à ces championnats mondiaux, Noélie Yarigo s’était qualifiée pour la demi-finale du 800m jeudi dernier. La sprinteuse béninois avait terminé 3è de sa série avec un chrono de 2min 01s 58. Un exploit que la jeune femme ne rééditera malheureusement pas, au grand dam du peuple béninois.

A noter que plusieurs médailles ont déjà été remportées et des records battus depuis le début du tournoi. La jamaïcaine Shericka Jackson a remporté le 200m dame en 21s 45, record des championnats et deuxième meilleur chrono de tous les temps. La sprinteuse a fini sa course devant sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce (21s 81) et la championne du monde sortante Dina Asher-Smith (22s 02).

Mardi dernier, l’athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté la médaille d’or au 3000m steeple. L’éthiopien Tamirat Tola a de son côté décroché dimanche le marathon des Championnats du monde d’Eugene. Le marathonien de 30 ans a bouclé sa course en 2 h 05 min 37 sec, devant son compatriote Mosinet Geremew et le Belge Bachir Abdi Hassan Chahdi.