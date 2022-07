Mondial Qatar 2022: les équipes africaines fixées, les camps de bases dévoilés

La FIFA a dévoilé mardi les camps de bases des 32 équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Les représentants africains à ce tournoi sont logés à Doha.

Les 32 sélections qualifiées pour la Coupe du monde Qatar 2022 (21 novembre-18 décembre) connaissent désormais leur site d’hébergement. La FIFA a dévoilé mardi les camps de bases des nations appelées à disputer la phase finale du tournoi. Et pour cette édition, de grands changements ont été opérés.

En effet, toutes les équipes en lice seront logées à proximité les unes des autres. Ce qui évitera aux délégations de prendre des vols supplémentaires pour rallier les différents lieux de matchs. Autre nouveauté, 24 des 32 nations en lice seront hébergées dans un rayon de 10km seulement. « Cette concentration constitue un plus indéniable pour l’ambiance de l’événement à Doha et dans les alentours, ainsi que pour les supporters locaux et internationaux », s’est félicitée la FIFA dans un communiqué.

Toutes les équipes qualifiées pour le Mondial doivent être présentes au Qatar au moins cinq jours avant leur entrée en lice et y resteront au moins jusqu’à la fin des phases de groupe. Les cinq représentants africains (Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie et Cameroun) seront tous logés à Doha, mais dans des structures différentes.

Chaque équipe aura droit à un site d’entrainement situé à proximité directe de son camp d’hébergement. Trois types de sites d’entraînement seront utilisés pendant le Mondial 2022 : ceux des clubs locaux, les sites d’entraînement groupés et les stades.

« Les structures d’hébergement comprennent des hôtels quatre ou cinq étoiles, des villas, des complexes hôteliers ou des logements non hôteliers, y compris des résidences d’académies sportives ou des logements scolaires/universitaires. Outre des infrastructures telles que des salles de soins, les équipes bénéficieront d’espaces communs à leur usage exclusif afin de préserver leur intimité tout en répondant aux protocoles élaborés en matière de sécurité », précise la FIFA dans son communiqué.

Les camps de base des sélections africaines

Sénégal : Duhal handball Sports Hall / Entraînement : Al Duhail SC 2

Tunisie : Wyndham Grand Doha West Bay Beach / Entraînement : Al Egla training site 3

Maroc : Wyndham Doha West Bay Beach / Entraînement : Al Duhail SC Stadium

Cameroun : Banyan Tree, Doha At La Cigale Mushaireb / Entraînement Al Sailya SC Stadium

Ghana : Double Tree by Hilton Doha – Al Saad / Entraînement : Aspire Zone training facilities 1

