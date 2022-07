Mondial militaire 2022 (F): sans missiles hypersoniques, le Cameroun atomise l’Irlande (12-0)

Avec un triplé en trois minutes de Raissa Nanga, le Cameroun a bombardé l’Irlande (12-0), vendredi, en deuxième journée du groupe A de la coupe du monde militaire féminine 2022.

Le Cameroun poursuit son sans-faute à la Coupe du monde militaire féminine 2022 qui se déroule aux Etats-Unis. Après leur précieuse victoire face à la team USA (2-1) en ouverture, les Lionnes Indomptables ont remis ça vendredi après un nouvel exploit contre l’Irlande.

Sans pitié, les militaires camerounaises, sans missiles hypersoniques, ont infligé un 12-0 à leurs adversaires qui ne comprenaient visiblement plus ce qui se passait. Grand artisan de cette démonstration de force, Raissa Nanga a inscrit un triplé en trois minutes.

Avec cette deuxième victoire en deux sorties, le Cameroun compte désormais 06 points dans cette compétition et se positionne 1er de la poule A. Pour leur 3ème et 4ème sorties, les Lionnes Indomptables affronteront respectivement l’Allemagne le 17 juillet et la Belgique le 19 juillet.

A noter que dix équipes prennent part à ce tournoi mondial. Des formations réparties en deux groupes A et B. Les Lionnes militaires du Cameroun sont logées dans le groupe A, aux côtés du pays organisateur, de la Belgique, de l’Allemagne et de l’Irlande. Le deuxième représentant africain, le Mali, a été tiré dans le groupe B, en compagnie de la Corée du Sud, du Canada, des Pays-Bas et de la France.