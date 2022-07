Mondial militaire 2022 (F): le Cameroun maltraite la Belgique, le Mali éliminé de la compétition

Le Cameroun a mitraillé la Belgique (8-0) mardi, pour sa 4è rencontre dans le cadre de la Coupe du monde militaire 2022. Malgré sa victoire face aux Pays-Bas (3-1), le Mali est éliminé de la compétition après ses défaites contre la France et la Corée du Sud.

Irrésistible dans ce tournoi, le Cameroun a récolté mardi sa 4è victoire consécutive à la Coupe du monde militaire 2022 qui se déroule aux Etats-Unis. Après avoir puni la team USA (2-1), massacré la Finlande (12-0) et dominé l’Allemagne (3-0), les Lionnes Indomptables ont cette fois-ci étrillé la Belgique. L’équipe camerounaise s’est imposée sur le score sans appel de 8-0.

Dans une rencontre où elle a dominé de la tête et des épaules, la formation camerounaise n’a laissé aucun répit aux Diablesses belges qui visiblement étaient dépassées par l’enjeu. Face à une défense adverse aux abonnés absents, les filles du sélectionneur Mike Ndoumou ont fait le show avec Brenda Tabe qui a réalisé un quintuplé. Une démonstration de force des Lionnes Indomptables qui valident leur ticket pour la finale et affronteront le vainqueur de la rencontre de ce mercredi entre la France et la Corée du Sud.

Le Mali sort du tournoi

Logé dans un groupe B assez relevé où figurent notamment la France et la Corée du Sud, le Mali a enregistré lundi sa première victoire dans ce mondial militaire. Les Aigles ont en effet battu les Pays-Bas sur le score de 3-1. Oumou Kone sur un doublé (39è, 52è) et Fatoumata Diarra (90è+3′) sont les buteuses côté malienne.

Une belle victoire des Aigles qui sera cependant insuffisante pour l’Usfas de se qualifier pour la finale du tournoi. Malgré une dernière rencontre contre le Canada cette nuit, le Mali ne pourra plus rattraper la France et la Corée du Sud en tête du groupe B.