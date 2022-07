Mondial militaire 2022 (F): le Cameroun fusille l’Allemagne, la France maltraite le Mali

Le Cameroun a facilement disposé de l’Allemagne (3-0) pour sa troisième rencontre dans le cadre de la Coupe du monde militaire 2022. En difficulté dans son groupe, le Mali a essuyé une nouvelle défaite contre la France (5-1).

Le Cameroun a enchaîné une nouvelle victoire à la Coupe du monde militaire féminine 2022 qui se joue aux Etats-Unis. Après leur démonstration de force face aux USA (2-1) et la Finlande (12-0), les Lionnes Indomptables ont cette fois-ci déroulé contre l’Allemagne. Opposées à la Mannschaft, les Lionnes camerounaises se sont imposées sur le score de 3-0.

Suzie Mbiandji, Brenda Tabe et Naomi Eto sont les auteures de cette victoire laborieuse du Cameroun qui conserve seul, la tête du groupe A avec 9 points (soit 17 buts inscrits en 3 matchs). D’ores et déjà qualifiées pour le tour suivant, les Camerounaises se présentent comme un sérieux adversaire lors de cette Coupe du Monde militaire 2022.

Le Mali coulé par la France

Déjà battu par la Corée du Sud (4-1), le Mali a de son côté subi une nouvelle désillusion, cette fois-ci contre la France. Les Aigles ont en effet été punies par les Bleues qui se sont imposées sur le score sans appel de 5-1. Malgré la réduction du score par Noutenin BAGAYOKO (2-1, 53è) en début de seconde période après les buts de Sarah PALACIN 1-0, 9è) et Christy GAVORY (2-0, 14è), les maliennes vont être noyées par leurs bourreaux qui s’offrirent trois autres réalisations après l’heure de jeu.

Sarah PALACIN et Christy GAVORY vont en effet inscrire un doublé chacune avant que Palacios ne marque le 5è but des françaises sur penalty suite à une grossière faute de Nana Diarra sur Gavory. Avec cette nouvelle contre-performance, le Mali est plus que jamais au pied du mur et va devoir réagir lors de sa prochaine sortie au risque de sortir prématurément du tournoi.