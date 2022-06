Mondial Féminin U17 Inde 2022: les représentants africains dans des poules relevées

La FIFA a procédé ce vendredi à son siège à Zurich en Suisse au tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du monde féminine U17 Inde 2022. Et les équipes africaines présentes à cette compétition ont hérité des poules relevées.

Les seize pays qualifiés pour la Coupe du monde féminine U17 2022 savent désormais à quoi s’en tenir. La FIFA a en effet effectué ce vendredi à Zurich en Suisse le tirage au sort des phases de poule de la compétition réservée aux cadettes. Et les représentants africains n’ont pas été vernis à l’issue de ce tirage.

Les trois équipes venues du continent noir sont en effet tombées dans des groupes relevés. Qualifiée pour la phase finale du tournoi pour la première fois de son histoire, la Tanzanie a hérité de la poule D, considérée comme le groupe de la mort où sont logés le Japon, vainqueur de l’édition 2014, la France, championne du monde 2012, et le Canada habitué à cette joute mondiale.

Sixième participation à cette compétition, le Nigéria n’a pas non plus une situation reluisante avec les Flamingos qui partagent le groupe B avec l’Allemagne, le Chili et la Nouvelle-Zélande arrivée 3è en 2018. Dernier représentant de l’Afrique, le Maroc est tombé dans le groupe en compagnie de l’Inde, pays organisateur, des Etats-Unis et du Brésil.

Pour rappel, la 7è édition de la Coupe du monde féminine U17 aura lieu du 11 au 30 octobre 2022 en Inde. 16 équipes vont prendre part au tournoi: Tanzanie, Nigéria, Maroc, Inde, Chine, Japon, Canada, Mexique, Etats-Unis, Brésil, Chili, Colombie, Nouvelle-Zélande, France, Allemagne et Espagne.

La composition des quatre groupes

Groupe A

Inde : pays hôte, première participation.

Brésil : quart-finaliste 2010 et 2012, sixième participation.

États-Unis : finaliste 2008, cinquième participation.

Maroc : première participation.



Groupe B

Allemagne : troisième en 2008, quatrième en 2012, septième participation.

Nouvelle-Zélande : troisième en 2018, septième participation.

Nigeria : quart-finaliste 2010, 2012 et 2014, sixième participation.

Chili : phase de groupes 2010, deuxième participation.



Groupe C

Espagne : champion 2018, finaliste 2014, troisième en 2010 et 2016, cinquième participation.

Mexique : finaliste 2018, sixième participation.

Chine : phase de groupes 2012 et 2014, troisième participation.

Colombie : phase de groupes 2008, 2012, 2014 et 2018, cinquième participation.



Groupe D

Japon : champion 2014, finaliste 2010 et 2016, septième participation.

Canada : quatrième en 2018, septième participation.

France : champion 2012, troisième participation.

Tanzanie : première participation.