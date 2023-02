Mondial Basket 2023: les cinq pays africains qualifiés

L’Afrique sera également au rendez-vous de la phase finale de la Coupe du monde de basketball 2023. Cinq pays issus du continent ont validé leur ticket pour cette grande messe: la Côte d’Ivoire, le Soudan du Sud, l’Égypte, l’Angola et le Cape Vert.

Encore six mois et les amoureux de la balle au panier pourront vivre leur passion. La 19ᵉ édition du championnat du monde masculine de basket-ball, renommé Coupe du monde FIBA se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. C’est le deuxième tournoi du nouveau cycle qui a commencé en 2019.

32 équipes qualifiées à l’issue des phases éliminatoires (sauf les nations hôtes) vont prendre par à cette grande messe mondiale. L’Afrique ne sera pas non plus en reste. Cinq ambassadeurs sélectionnés à travers le continent seront également de la partie. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, le Soudan du Sud, l’Égypte, l’Angola et le Cape Vert.

Première équipe à avoir décroché sa qualification pour la FIBA ​​World Cup 2023 dans les qualifications zone Afrique, la Côte d’Ivoire a subi un revers lors de son premier match de la dernière fenêtre face au Nigeria. Les Éléphants ont vu leur série d’invincibilité, qui s’élève à neuf victoires, être interrompue par les D’Tigers qui se sont imposés sur le score de 72 à 63.

Cependant, l’équipe dirigée par Dejan Prokic a su se ressaisir dès la deuxième journée en dominant l’Ouganda sur le score de 89 à 44. Néanmoins, elle a subi une défaite lors du dernier match face au Cap Vert avec un score de 79 à 64 au Pavilhao Arena de Luanda.

Qualification historique pour le Soudan du Sud

Les Pharaons d’Égypte ainsi que les Bright Stars ont obtenu leur qualification pour la première Coupe du Monde de basketball de l’histoire. Le Soudan du Sud a terminé en tête du groupe F avec onze victoires en douze rencontres, tandis que le Cap Vert, avec six succès et quatre défaites, s’est classé troisième du groupe E et a décroché sa place pour le mondial.

Ça passe pour l’Angola et l’Égypte

En finissant respectivement deuxième des groupes E et F, l’Angola et l’Égypte obtiennent ainsi leur billet pour le Japon. Les Angolais ont affiché huit victoires contre deux défaites lors des éliminatoires, tandis que l’Égypte, qui a remporté huit de ses douze rencontres, s’est qualifiée devant le Sénégal avec sept matchs gagnés à domicile.