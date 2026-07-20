Mondial 2026: Shearer et Rooney réclament une réforme après le sacre de Mbappé au Soulier d’or

Alan Shearer et Wayne Rooney estiment que la FIFA devrait revoir les critères d’attribution du Soulier d’or. Les deux anciennes gloires anglaises jugent injuste que les buts inscrits lors du match pour la troisième place soient pris en compte dans le classement des meilleurs buteurs.

Les anciens capitaines de l’Angleterre, Alan Shearer et Wayne Rooney, ont appelé la FIFA à modifier son règlement concernant le match pour la troisième place, estimant que les statistiques enregistrées lors de cette rencontre ne devraient pas compter dans l’attribution des récompenses individuelles. Leur réaction intervient après que Kylian Mbappé a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2026. L’attaquant français a porté son total à dix réalisations grâce à un doublé inscrit lors de la victoire des Bleus face à l’Angleterre (6-4), samedi, dans le match pour la troisième place.

De son côté, Lionel Messi n’a pas réussi à améliorer son bilan lors de la finale perdue par l’Argentine contre l’Espagne (1-0, a.p.). Opposé à une défense espagnole particulièrement solide, le capitaine de l’Albiceleste est resté muet et a terminé la compétition avec huit buts. Pour Shearer, la comparaison entre les deux performances manque d’équité, les contextes étant totalement différents. « J’ai regardé le match pour la troisième place et, par moments, il avait des allures de match de gala. La France était déjà éliminée et Mbappé y a inscrit deux buts. Pendant ce temps, Lionel Messi disputait une finale de Coupe du monde face à une équipe d’Espagne qui n’avait encaissé qu’un seul but dans tout le tournoi. Le niveau de difficulté n’était pas le même », a déclaré l’ancien buteur sur la BBC.

Wayne Rooney partage cette analyse. L’ancien attaquant de Manchester United estime que les performances réalisées lors du match de classement ne devraient pas entrer dans le calcul des récompenses individuelles. « À mon avis, une équipe éliminée de la course au titre ne devrait plus pouvoir influencer les distinctions individuelles à travers le match pour la troisième place. Même avec le règlement actuel, je trouve que c’est assez injuste pour Messi », a confié Rooney. Les deux anciens internationaux font notamment valoir que, si Mbappé et Messi avaient terminé à égalité au nombre de buts, l’Argentin aurait remporté le Soulier d’or grâce à son plus grand nombre de passes décisives.

Au-delà de cette polémique, la finale a consacré la domination de l’Espagne. Vainqueure de l’Argentine après prolongation, la Roja a non seulement décroché son deuxième titre mondial, mais a également vu plusieurs de ses joueurs être récompensés lors de la cérémonie des distinctions individuelles.