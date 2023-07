Mondial 2026 (Q): le Togo dans le groupe B avec le Sénégal et la RDC

-Publicité-

Les adversaires du Togo pour les éliminatoires africains de la Coupe du Monde FIFA 2026 ont été révélés. Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 13 juillet 2023, en Côte d’Ivoire, en marge de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). La cérémonie a été dirigée par des légendes du football africain, dont Jay Jay Ockocha, Asamoah Gyan, Gomaa, Eboué et Emmanuel Adebayor du Togo.

Les Éperviers du Togo ont été placés dans le groupe B, aux côtés du Soudan, du Soudan du Sud, de la Mauritanie, de la République Démocratique du Congo et du Sénégal. Ces équipes se disputeront une place pour le tournoi mondial qui se tiendra en Amérique du Nord en 2026. Les qualifications africaines pour ce tournoi débuteront en novembre prochain.

La Coupe du Monde FIFA est l’événement le plus prestigieux du football mondial, et la qualification pour le tournoi est un objectif majeur pour toutes les équipes nationales. Pour le Togo, cette campagne de qualification sera une occasion de montrer leur talent sur la scène internationale et de se mesurer à certaines des meilleures équipes d’Afrique.

Enfin, il sera intéressant de voir comment les Éperviers du Togo se prépareront pour ces éliminatoires et comment ils se comporteront face à leurs adversaires du groupe B. Leur performance dans ces éliminatoires pourrait avoir un impact significatif sur le football togolais dans les années à venir.

🚨 OFFICIEL : Le tirage complet pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 ! 🌍⚔️ pic.twitter.com/w3UnlVX0YI — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) July 13, 2023

Pour rappel, les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auxquels prendront part cinq autres équipes. Les deux premiers se qualifieront pour la Coupe du Monde.

Les première et deuxième journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025.

