Mondial 2026 (Q): Charbel Gomez, Rodrique Fassinou…, Gernot Rohr justifie le retour de ses revenants

-Publicité-

Plus appelés en sélection depuis des lustres, Charbel Gomez et Rodrigue Fassinou ont été retenus dans la liste de Gernot Rohr pour le rassemblement de novembre, dédié aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un choix assumé par le sélectionneur du Bénin qui en a donné les raisons à la presse locale.

Le Bénin entame cette semaine sa campagne pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Les Guépards affrontent l’Afrique du Sud au stade Moses Mabhida de Durban, le 18 novembre. Avant de croiser le fer avec le Lesotho, trois jours plus tard, toujours à Durban.

24 joueurs (le défenseur central Yohan Roche est forfait et ne sera pas remplacé) vont prendre part à ces deux matchs, décisifs pour les Béninois logés dans un groupe C avec notamment le Nigéria comme adversaire. Dans cette liste, on note le retour de Charbel Gomez et Rodrigue Fassinou. Le choix du premier a d’ailleurs suscité des réactions chez les férus du cuir rond béninois, tant l’ancien pensionnaire d’ESAE s’est plus illustré ces dernières années par ses frasques extra-sportives que par son rendement sur le terrain.

Dans des propos relayés par Megasports, le sélectionneur Gernot Rohr a donné les raisons qui ont motivé son choix. Et le technicien franco-allemand a confié que les performances de ses deux poulains en ce début de saison ont été déterminantes dans la sélection des deux joueurs.

« Gomez (Charbel) et Fassinou (Rodrigue) sont en forme, on a vu leur prestation en club. Fassinou, latéral droit, joue très bien avec Loto Popo, Gomez aussi joue régulièrement et bien avec son club en Géorgie« , a confié Rohr qui a souligné l’importance du temps de jeu en club, un facteur qui a joué sur les Guépards lors de la trêve d’octobre au Maroc.

- Publicité-

« Le mois dernier, nous avons constaté qu’il y a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu alors que nous avons besoin des joueurs qui jouent en club. C’était déjà un handicap pour les locaux qui n’avaient pas encore repris le championnat et ont manqué de rythme« , a-t-il ajouté. Reste désormais à savoir si ces deux revenants vont répondre aux attentes. Réponse ce samedi lors du premier acte face aux Bafana Bafana.