Mondial 2026 (Q)/Afrique du Sud vs Bénin: un forfait chez les Guépards

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, sera privé de son défenseur central, Yohan Roche, forfait pour la trêve internationale de novembre, dédiée aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Yohan Roche ne fera pas le voyage à Durban, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Convoqué avec les Guépards du Bénin pour les matchs contre l’Afrique du Sud et le Lesotho, comptant pour les première et deuxième journées des phases qualificatives, le défenseur central est forfait pour cette double confrontation en raison d’une blessure contractée en club. La mauvaise nouvelle a été annoncée par le sélectionneur Gernot Rohr lors d’une interview avec la presse locale.

« Yohan Roche n’est pas prêt, on a finalement décidé de ne pas le convoquer. J’ai eu son entraineur au téléphone et le joueur ne se sent pas aussi prêt. On a choisi de ne pas prendre le risque, on s’est dit qu’il restera en club pour se soigner, reprendre sa place en club puis essayer de revenir avec nous quand il sera en forme« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Megasports. Aucune substitution ne sera cependant opérée et la préparation des deux matches contre l’Afrique du Sud et le Lesotho se fera avec un effectif de 24 Guépards.

Pour rappel, le Bénin affrontera l’Afrique du Sud au stade Moses Mabhida de Durban, le 18 novembre. Avant de croiser le fer avec le Lesotho, trois jours plus tard, toujours à Durban.

Neuf poules de six équipes vont disputer ces phases qualificatives en Afrique. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres Confédérations. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.