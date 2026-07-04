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Mondial 2026: Messi, encore un peu plus dans la légende de la Coupe du monde

À 39 ans, Lionel Messi continue d’empiler les records. Buteur lors de la victoire de l’Argentine face au Cap-Vert (3-2) en seizièmes de finale du Mondial 2026, le capitaine de l’Albiceleste est devenu le premier joueur à inscrire au moins sept buts lors de deux éditions différentes de la Coupe du monde, tout en établissant un nouveau record avec une 30e apparition dans la compétition.

Romaric Déguénon
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Football
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Mondial 2026: Messi, encore un peu plus dans la légende de la Coupe du monde
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Le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, a une nouvelle fois marqué l’histoire de la Coupe du monde après la victoire de l’Albiceleste face au Cap-Vert (3-2), vendredi, en seizièmes de finale. Auteur du premier but de la rencontre, le septuple Ballon d’Or est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA à inscrire au moins sept buts lors de deux éditions différentes du tournoi, après ses réalisations en 2022 et en 2026.

À 39 ans, l’attaquant de l’Inter Miami a également franchi un nouveau cap symbolique en disputant son 30e match en Coupe du monde, un record inédit dans l’histoire de la compétition. Grâce à son but contre le Cap-Vert, Messi porte par ailleurs à 12 son total de réalisations sur ses huit derniers matches de Coupe du monde. Durant cette série, il a trouvé le chemin des filets face à l’Australie, aux Pays-Bas, à la Croatie, à la France, à l’Algérie, à l’Autriche, à la Jordanie et au Cap-Vert. Le champion du monde en titre tentera désormais de guider l’Argentine vers les quarts de finale lors de son huitième de finale face à l’Égypte, programmé mardi.

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