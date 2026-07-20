Mondial 2026: deux joueurs argentins refusent de serrer la main de Donald Trump lors de la cérémonie des médailles

La cérémonie protocolaire qui a suivi la finale de la Coupe du monde 2026 a été marquée par un épisode remarqué. Les défenseurs argentins Lisandro Martínez et Cristian Romero ont adopté une attitude différente envers le président américain Donald Trump au moment de recevoir leur médaille.

La finale de la Coupe du monde 2026, disputée dimanche au MetLife Stadium (New Jersey), a vu l’Argentine s’incliner face à l’Espagne (1-0, a.p.), sur un but de Ferran Torres inscrit durant la prolongation. À l’issue de la rencontre, la cérémonie de remise des médailles a attiré l’attention pour une séquence impliquant le président des États-Unis, Donald Trump. Présent aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, il a notamment participé à la remise des récompenses et a remis le trophée de champion du monde au capitaine espagnol Rodri.

Selon les images diffusées après la rencontre, Lisandro Martínez a reçu sa médaille sans serrer la main ni de Gianni Infantino ni de Donald Trump. Cristian Romero a, de son côté, salué le président de la FIFA au moment de recevoir sa médaille, mais a contourné le président américain. Le défenseur de l’Albiceleste a préféré échanger une poignée de main avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, ainsi qu’avec le Premier ministre canadien, Mark Carney, également présents lors de la cérémonie.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni est apparu particulièrement ému. Champion du monde en 2022 au Qatar et double vainqueur de la Copa América avec l’Albiceleste, le technicien n’a pas caché sa déception après la défaite de son équipe en finale face à la Roja.