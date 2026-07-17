Mondial 2026: Caio Ribeiro accuse les arbitres de favoriser Lionel Messi

À la veille de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne, l’ancien international brésilien Caio Ribeiro a relancé la polémique autour de l’arbitrage. Le consultant estime que Lionel Messi bénéficie d’un traitement de faveur depuis le début du tournoi.

L’ancien international brésilien Caio Ribeiro a vivement critiqué l’arbitrage dont bénéficierait, selon lui, Lionel Messi depuis le début de la Coupe du monde 2026. Intervenant sur une chaîne de télévision brésilienne avant la finale entre l’Argentine et l’Espagne, le consultant est revenu sur un épisode survenu lors de la phase de groupes. Il estime que le capitaine de l’Albiceleste aurait dû être expulsé après un tacle jugé dangereux face à l’Algérie.

« Oui, Messi est protégé par l’arbitrage. Il aurait dû être expulsé pour ce tacle dangereux contre l’Algérie en phase de groupes », a affirmé Ribeiro. L’ancien milieu offensif estime que les arbitres se montrent plus indulgents envers le joueur de 39 ans que vis-à-vis des autres acteurs du tournoi. « Il y a des situations où l’arbitrage est beaucoup plus clément avec Messi qu’avec les autres joueurs », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent à quelques heures de la finale de la Coupe du monde, qui opposera l’Argentine à l’Espagne. Elles risquent d’alimenter les débats autour de l’arbitrage avant cette affiche très attendue. Sur le terrain, Lionel Messi réalise néanmoins un parcours remarquable. Le capitaine argentin a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives depuis le début de la compétition, confirmant son rôle déterminant dans la qualification de l’Albiceleste pour la finale.