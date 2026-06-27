Mondial 2026: 21 équipes déjà qualifiées, 12 sélections éliminées avant la fin de la phase de groupes

Au moins 21 sélections ont désormais assuré leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. A l’inverse, douze équipes sont officiellement éliminées de la compétition.

Le tableau des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 continue de se dessiner. À l’issue des rencontres disputées cette nuit, comptant pour la troisième journée des phases de groupe, l’Égypte et la Belgique ont officiellement validé leur qualification pour le tour suivant, portant à 21 le nombre de sélections déjà qualifiées.

Les Pharaons ont assuré leur billet grâce à un match nul (1-1) face à l’Iran. Ce résultat leur permet de terminer à la deuxième place du groupe G, derrière une solide équipe belge. Les Diables rouges, eux, n’ont laissé aucune chance à la Nouvelle-Zélande, balayée 5-1, pour conserver la tête de leur groupe.

L’Égypte et la Belgique rejoignent ainsi l’Argentine, la France, le Brésil, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Japon, les États-Unis, le Mexique ou encore l’Afrique du Sud parmi les nations qualifiées pour la phase à élimination directe.

À l’inverse, la liste des équipes éliminées s’allonge. Avant les derniers matches de poules, douze sélections ont déjà vu leur aventure prendre fin. L’Irak, battu 5-0 par le Sénégal, l’Uruguay, défait par l’Espagne (1-0), l’Arabie saoudite, tenue en échec par le Cap-Vert (0-0), ainsi que la Nouvelle-Zélande figurent parmi les dernières victimes.

Ces quatre équipes rejoignent Haïti, la Turquie, la Tunisie, la Jordanie, le Panama, le Qatar, la République tchèque et Curaçao. À l’issue de la phase de groupes, seize sélections quitteront définitivement la compétition, tandis que les dernières places pour les seizièmes de finale se joueront lors des ultimes rencontres prévues ce samedi.



