Mondial 2022 : tous les qualifiés pour la phase finale et les différents groupes

Avec les derniers billets obtenus par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, on connait les 32 équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde 2022. La compétition s’ouvre le 21 novembre prochain par un choc Sénégal vs Pays-Bas.

On connait désormais les 32 équipes qualifiées pour la Coupe du monde Qatar 2022 qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Elles sont réparties en 8 groupes de 4 équipes, dont les deux premiers accéderont aux huitièmes de finale. Derniers candidats en lice, l’Australie et le Nouvelle-Zélande ont arraché leur billet grâce à leur victoire, respectivement face au Pérou et à la Nouvelle-Zélande.

Sur le continent africain, cinq nations ont décroché leur ticket pour le voyage au Qatar. Il s’agit du Cameroun, du Sénégal, du Ghana, du Maroc et de la Tunisie. Des représentants qui n’ont cependant pas été bien vernis dans ce tournoi avec certaines équipes comme les Lions Indomptables qui sont tombés dans le groupe du Brésil ou encore les Aigles de Carthage logés dans la poule D composée du champion en titre, la France, le Danemark et l’Australie.

Le coup d’envoi de la phase finale sera donné le lundi 21 novembre avec une affiche Sénégal – Pays-Bas (9h), au stade Al-Thumama de Doha, au Qatar. Le même jour, le pays hôte débutera dans la compétition contre l’Equateur (15h GMT) au stade d’Al-Bayt, à Al-Khor, dans le nord de la péninsule.

Les huit groupes :

groupe A : Qatar / Pays-Bas / Sénégal / Équateur

groupe B : Angleterre / États-Unis / Iran / pays de Galles

groupe C : Argentine / Mexique / Pologne / Arabie saoudite

groupe D : France / Danemark / Tunisie / Australie

groupe E : Espagne / Allemagne /Japon /Costa Rica

groupe F : Belgique / Croatie / Maroc / Canada

groupe G : Brésil / Suisse / Serbie / Cameroun

groupe H : Portugal / Uruguay / Corée du Sud / Ghana