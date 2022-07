Mondial 2022: les assurances de la FIFA sur le « hors-jeu semi-automatique»

Alors que plusieurs observateurs et amateurs du cuir rond ont dénoncé une mécanisation de plus en plus poussée du football, la FIFA est montée au créneau pour apporter des précisions sur sa nouvelle innovation arbitrale, le hors-jeu semi automatique.

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé vendredi l’introduction du hors-jeu semi automatique dans les rencontres de football. Selon ce que détaille l’instance internationale, le système permettra de fournir une alerte automatique aux arbitres en charge de la vidéo, en cas de hors-jeu. Une réalisation 3D sera fournie à la télévision, mais aussi sur les écrans des stades, afin d’améliorer la communication entre le terrain et les tribunes.

Une nouvelle innovation arbitrale après la goal-line technology et la VAR qui fait déjà l’objet de critique au sein de la communauté sportive où beaucoup dénoncent une mécanisation de plus en plus accrue du sport roi. Des critiques jugées infondées par Pierluigi Collina, le président de la Commission des Arbitres, qui a apporté ce samedi plus de précisions au sujet cette technologie qui entrera en vigueur lors de ce Mondial 2022.

« L’assistance vidéo à l’arbitrage a déjà eu une influence très positive sur le football, car nous pouvons constater que le nombre d’erreurs majeures a été considérablement réduit. La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu va nous permettre d’aller encore plus loin. Nous savons que, parfois, le processus de vérification d’un éventuel hors-jeu prend trop de temps, surtout lorsque cela se joue à quelques centimètres. C’est là que la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu s’avère cruciale : pour permettre des décisions plus rapides et plus précises», a assuré l’ancien arbitre international.

« Les tests ont été très fructueux et nous sommes convaincus que nous disposerons au Qatar d’un outil qui apportera une aide précieuse aux arbitres et arbitres assistants, afin qu’ils puissent prendre les décisions les plus justes possibles. Ce n’est cependant pas un ‘hors-jeu robotisé. La décision finale reviendra toujours aux arbitres et aux arbitres assistants sur le terrain. », a ainsi conclu Pierluigi Collina.