Mondial 2022: le Costa Rica obtient son billet pour le Qatar

Le Costa Rica a décroché son billet pour la Coupe du monde Qatar 2022 après sa victoire face à la Nouvelle-Zélande (1-0) en barrages ce mardi à Doha. C’est le dernier pays qualifié pour le Mondial qatari.

Pour la troisième fois de son histoire, le Costa Rica va participer à une phase finale de la Coupe du monde. La sélection costaricienne est en effet qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar après sa victoire face à la Nouvelle-Zélande ce mardi soir en barrages.

Dans un match disputé au stade Ahmad ben Ali à Doha, Los Ticos se sont imposés sur le score de 1-0. Un but inscrit par Joel Campbell dès la 3è minute de la rencontre. Une courte mais précieuse victoire qui permet aux coéquipiers du gardien de but du PSG Keylor Navas de se joindre au 31 autres qualifiés pour le voyage en terre qatari. Le Costa Rica sera dans le très relevé groupe E pour la phase de poules, aux côtés de l’Espagne, de l’Allemagne et du Japon.

La phase finale

Le coup d’envoi de la phase finale sera donné le lundi 21 novembre avec une affiche Sénégal – Pays-Bas (9h), au stade Al-Thumama de Doha, au Qatar. Le même jour, le pays hôte débutera dans la compétition contre l’Equateur (15h GMT) au stade d’Al-Bayt, à Al-Khor, dans le nord de la péninsule.

Le programme de la Coupe du monde:

Du lundi 21 au jeudi 24 novembre: première journée de la phase de groupes

+ Du vendredi 25 au lundi 28 novembre: deuxième journée de la phase de groupes

+ Du mardi 29 au vendredi 2 décembre: troisième journée de la phase de groupes

+ Du samedi 3 au mardi 6 décembre: huitièmes de finale

+ Vendredi 9 et samedi 10 décembre: quarts de finale

+ Mardi 13 et mercredi 14 décembre: demi-finales (18h GMT)

+ Samedi 17 décembre: match pour la troisième place (14h GMT)

+ Dimanche 18 décembre: finale (14h GMT)