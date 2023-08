Monaco: accusé de viol, Wissam Ben Yedder sort du silence

-Publicité-

Mise en examen suite à des allégations de viol portées par deux jeunes femmes à l’encontre de lui-même et de son frère, Wissam Ben Yedder est sorti du silence ce mercredi. À travers une déclaration de son avocate, Me Hasna Louzén, l’attaquant de Monaco rejette toutes les accusations portées à son encontre.

Le football français est secoué par une autre controverse majeure alors que l’attaquant international Wissam Ben Yedder, connu pour son jeu éblouissant et son talent sur les terrains, fait face à des allégations graves. Loin des projecteurs des stades de Ligue 1, le joueur a été mis en examen pour des accusations de viol, tentative de viol et agression sexuelle au début du mois d’août.

Malgré les accusations en suspens, Wissam Ben Yedder a semblé reprendre son rythme professionnel sans encombre. Son retour sur les terrains de la Ligue 1 a été marqué par un but pour son équipe, qui continue à tourner à plein régime. Silencieux depuis le début de cette affaire, Ben Yedder s’est prononcé via son avocate Me Hasna Louzé, contactée par Nice Matin. Ainsi, l’attaquant international « conteste fermement les infractions qui lui sont reprochées » et espère que « la justice puisse poursuivre son travail dans la sérénité sans pression d’aucune sorte« .

L’affaire a débuté lorsque le parquet de Nice a ouvert une information judiciaire à l’encontre de Wissam Ben Yedder, entraînant son placement en garde à vue pendant 48 heures entre le 8 et le 10 août. Suite à cette détention, il a été libéré sous contrôle judiciaire moyennant le paiement d’une caution de 900 000 euros. Dans une tournure frappante, son frère cadet âgé de 25 ans est également visé par les mêmes chefs d’accusation. Deux jeunes femmes, âgées de 19 et 20 ans, accusent les frères Ben Yedder d’actes sexuels présumés survenus lors d’une soirée qui remonte au 10 juillet.

