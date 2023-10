« Mon mari n’est pas un magicien », Remi Tinubu appelle les nigérians à la patience

- Publicité-

La première dame du Nigeria, Remi Tinubu, a déclaré dimanche lors du service d’action de grâce du jour de l’indépendance à l’église interconfessionnelle d’Abuja, que son mari n’est pas un magicien.

Le Nigéria a célébré ce dimanche 1er octobre 2023, le 63ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Dans son discours lors du service religieux interconfessionnel, sous le slogan « Christ en vous, l’espoir de la gloire », la première dame a adressé un appel à ses concitoyens, les exhortant à faire preuve de patience et d’espoir face aux défis auxquels le pays est confronté.

En effet, remi tinubu a souligné que son mari, le président, Muhammadu Buhari, n’était pas un magicien, mais qu’il s’engageait à travailler méthodiquement pour remettre le Nigeria sur la voie du progrès. Mme Tinubu a rappelé que le Nigeria est actuellement à un tournant de son histoire, avec des attentes élevées tant au niveau national qu’international.

« Nous revenons tout juste de l’AGNU ; cela a été une réussite pour nous en tant que nation. Le monde attend le Nigeria et les investisseurs pullulent. Nous sommes revenus avec une bonne nouvelle. Tout ce dont nous avons hérité, ce sont des choses qui se sont produites il y a de nombreuses années. Nous ne sommes pas ici pour rejeter la faute sur une quelconque administration, mais pour réparer ce qui a été endommagé. Mon mari n’est pas un magicien. Il va travailler brique par brique, et je crois et j’espère que vous aurez confiance en cette administration. Le meilleur est à venir.« , a-t-elle déclaré.

La Première dame a également exhorté les Nigérians à retrouver l’espoir, à regarder au-delà de leurs réalités actuelles et à s’inspirer du thème de la célébration de cette année. Elle a souligné que la bonne gouvernance ne pouvait avoir un impact que si les citoyens suivaient l’exemple de Jésus-Christ, incarnant des valeurs telles que l’amour, la joie, la paix, la longue souffrance, la douceur, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance et le pardon.