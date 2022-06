« Mon domicile ressemble à un hôpital », Mohamed Salah raconte son hygiène de vie

Dans un entretien accordé à France Football ce samedi, Mohamed Salah s’est exprimé sur son hygiène de vie en tant que footballeur. L’attaquant de Liverpool a notamment comparé sa maison à un hôpital.

Mohamed Salah est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs du monde ces dernières années. Encore intenable cette saison avec Liverpool, l’attaquant égyptien a inscrit 23 buts en Premier League terminant co-meilleur buteur de la compétition avec Heung Min Son. Le gaucher des Reds a également été élu joueur de la saison dans le championnat anglais par ses pairs et par les journalistes.

Pour se maintenir à un tel niveau, Mohamed Salah a confié à France Football qu’il faisait très attention à son hygiène de vie. Le pharaon a d’ailleurs comparé son domicile à un hôpital.

« C’est vrai que j’aime dire que mon domicile ressemble à un hôpital… D’ailleurs, ça n’amuse pas ma femme. Deux pièces de notre maison sont dédiées à différentes machines de mise en forme, de musculation. Chez moi, je peux aussi faire de la cryothérapie, il y a un caisson hyperbare. Je suis sans cesse en quête de machines nouvelles afin d’améliorer ma condition physique. J’expérimente les machines, je cherche ce que chacune peut m’apporter. Je les utilise au moins trois ou quatre fois par semaine. Je suis à l’écoute de mon corps », a expliqué le vice champion d’Angleterre.

Avec un tel sérieux, nul doute que Mohamed Salah va évoluer au plus haut niveau pendant encore plusieurs années. En fin de contrat avec Liverpool dans un an, l’égyptien est la cible de nombreux cadors européens, dont le FC Barcelone. Mais l’attaquant n’a pas encore exclu la possibilité de poursuivre l’aventure avec les Reds plus longtemps.